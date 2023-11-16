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В МГИМО сообщили об увольнении замдекана Кобаладзе по собственному желанию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Замдекана факультета международной журналистики, профессор Юрий Кобаладзе уволился из Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД России по собственному желанию, о чем сообщили 16 ноября в пресс-службе университета.

«Кобаладзе с 14 ноября не работает в МГИМО. Увольнение по собственному желанию», — сообщили ТАСС в вузе.

Кобаладзе занимал должность замдекана факультета международной журналистики с 2014 года, при этом он сам является выпускником данного учебного подразделения МГИМО 1972 года.

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