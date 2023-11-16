Телохранитель Эрдогана спас его от пчелы

Телохранитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана защитил политика от нападения пчелы, севшей на спину турецкого лидера. Видео инцидента стало распространяться в соцсетях, сообщил 15 ноября портал Onedio.

Как следует из кадров, сначала один из охранников политика смахнул насекомое с его спины, а затем раздавил. Эрдоган даже не заметил произошедшего.

В комментарии к ролику говорится, что видео снято во время выступления Эрдогана на партийном собрании в здании Великого национального собрания (парламента), где он критиковал руководство Израиля.

Как уточняет «Газета.Ru», ранее президент США Джо Байден и его супруга Джилл перестали держать свою немецкую овчарку по кличке Коммандер в Белом доме из-за ее агрессивного поведения по отношению к сотрудникам. В июле сообщалось, что Коммандер искусала семерых агентов секретной службы, один из них был госпитализирован.