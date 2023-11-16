Женщину сбила машина на «зебре» в Брянске

В Володарском районе Брянска автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Она госпитализирована с серьезными травмами.

ДТП произошло на улице Чернышевского. Как сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на городской отдел ГИБДД, 47-летний водитель автомобиля LADA XRAY сбил 63-летнюю женщину. Автоинспекторы устанавливают причину и обстоятельства случившегося.

Ранее, 11 ноября, сообщалось, что водитель Nissan сбил четырехлетнего ребенка на Газгольдерной улице в Москве. В момент аварии мальчик был в сопровождении своего папы. Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе. По некоторым данным, у мальчика повреждена стопа, по которой проехала иномарка.