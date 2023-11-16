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Аналитик назвал дискриминационным налог Болгарии на транзит российского газа

Болгария ввела налог на транзит газа РФ: Юшков назвал страны, которые пострадают
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Фото: Global Look Press/Stefan Sauer
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Налог на транзит российского газа, который ранее ввела Болгария, дискриминационный, считает эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он рассказал «Известиям» 16 ноября, что пострадают от этого налога Греция, Сербия, Венгрия, Румыния, Северная Македония.

Ранее в этот день «РИА Новости», ссылаясь на информированный источник в газовой отрасли, сообщило, что Болгария ввела налог на транзит российского газа для снижения его конкурентоспособности по сравнению с дорогим сжиженный природный газ (СПГ).

«Это влияет на себестоимость, конкурентоспособность российского газа, потому что получается, что должна быть какая-то договоренность между покупателем и продавцом, соответственно, «Газпромом» и покупателям», — отметил Юшков.

Эксперт объяснил, что всё зависит от того, что написано в контракте — где переходит право собственности. Если право собственности переходит, когда российская компания доставила газ до самого потребителя, тогда оплачивает налог поставщик. Если право собственности переходит на границе, например, Болгарии и Турции, то это всё оплачивает покупатель.

«В любом случае, если в итоге поставки по подобным контрактам будут для «Газпрома» нерентабельными, то он может сослаться на форс-мажор, и прекратить исполнять контрактные обязательства. И покупатели это понимают, и боятся этого. Потому что газ «Газпрома» является наиболее конкурентоспособным на рынке. Поэтому Болгария и вводит подобную вещь», — подчеркнул аналитик.

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По его мнению, речь идет не о желании самой Болгарии, а о том, что США используют Болгарию для давления на Россию как поставщика газа. Он отметил, что подобные ситуации были и раньше. Эксперт обратил внимание на то, что Соединенные Штаты наращивают объемы поставок СПГ в целом, и в Европу, в частности.

«Примерно 60% американского СПГ идет на европейский рынок. Соответственно, они его (рынок. — Ред.) расчищают, хотят, чтобы цены там были выше, а это трудно сделать, когда в Южной Европе остаются довольно масштабные поставки из России трубопроводным транспортом, поэтому, таким образом, они выдавливают [конкурентов], а болгар используют как таран», — подчеркнул Юшков.

В результате, под давлением американцев болгарская сторона ввела некий специальный налог, который подразумевает, что себестоимость поставок увеличивается и зачастую становится неконкурентоспособно.

«Пострадают от этого налога Греция, Сербия, Венгрия, Румыния, Северная Македония. Это страны, которые получают через Болгарию транзитом российский газ», — добавил Юшков.

В то же время он отметил, что остается вопрос, что считать российским газом.

«Вот, например, [газ] пришел в Турцию, сменил право собственности и дальше он принадлежит какой-нибудь европейской компании — это уже не российский газ, и не надо будет оплачивать налог с него? Поэтому здесь много вопросов, есть ли лазейки для обхода подобной вещи? Но безусловно, нужно и «Газпрому», и европейским его партнерам обращаться в суды и доказывать, что это дискриминационный налог, никто антимонопольного законодательства не отменял. <...> Здесь надо бороться. Это всё нелегально, это, как минимум, нарушение европейского антимонопольного законодательства», — заключил Юшков.

Еще 13 октября Bloomberg сообщало, что новый болгарский налог на транзит российского газа вводит плату в размере 20 болгарских левов за мегаватт-час (1 МВт/ч).

5 сентября заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович в интервью немецкой газете Handelsblatt выразил мнение, что полный отказ Европы от российского газа и переход на другие, альтернативные источники почти невозможен.

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