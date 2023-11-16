Около 0,5 млрд рублей вложили в завод по производству труб под Калугой
В общей сложности 470 млн рублей составили инвестиции в проект по производству полиэтиленовых труб, который реализуется предприятием «Иммид» в индустриальном парке «Ворсино» в Калужской области.
По словам губернатора Владислава Шапши, которые приводит газета «Весть», благодаря проекту появились новые рабочие места. В планах — развивать эту площадку. Продукция предприятия применяется при прокладке систем газо- и водоснабжения. «Иммид» хочет расширить свое участие в реализации проектов в Калужской области. Речь идет в том числе о программе газификации и строительстве инженерных сетей для жилых микрорайонов и соцобъектов.
Глава региона накануне посетил предприятие и пообщался с его руководством на тему дальнейшего сотрудничества, отмечает издание.
Ранее, 10 ноября, сообщалось, что в Калужской области построили комбикормовый завод. Его проектная мощность составляет 10 т в час. Общий объем инвестиций — 443 млн рублей. Производство должны запустить до конца 2023 года.