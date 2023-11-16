Основателя «Тануки» объявили в розыск

Основатель сети ресторанов японской кухни «Тануки» и ресторанного холдинга Bulldozer Group Александр Орлов объявлен МВД России в федеральный розыск. Об этом говорится 16 ноября на сайте ведомства.

В ведомстве не уточнили, по какой статье Уголовного кодекса РФ разыскивается бизнесмен.

Известно, что Орлов продал свои бизнес-активы в России и уехал за рубеж. Сейчас он ведет образовательные курсы для предпринимателей.

Ранее, 14 ноября, МВД России объявило в розыск владельца Telegram-канала «Утро Дагестан» Абакара Абакарова. Канал ранее был заблокирован.