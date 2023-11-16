Объем незаконных рубок в тверских лесах сократился вдвое

В Тверской области с начала 2023 года более чем в два раза сократился объем незаконных рубок на землях лесного фонда. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, за 10 месяцев зафиксировано 73 подобных факта, что на 27% меньше, чем годом ранее.

При этом количество незаконно вырубленной древесины сократилось на 56%, а ущерб – на 76%, уточняют «Тверские ведомости» со ссылкой на данные пресс-службы. Там отметили, что проблема незаконных рубок леса активно обсуждается на заседаниях постоянно действующего Координационного совещания по обеспечению правопорядка, председателем которого является губернатор Игорь Руденя. Сохранение и восстановление ресурсов остается важным приоритетом в этом деле, учитывая, что Тверская область — лидер по площади лесов в Центральном федеральном округе.

По фактам незаконных рубок возбуждено 53 уголовных дела, 14 человек привлекли к уголовной ответственности. Во время дистанционного мониторинга лесов было выявлено 4 случая незаконных рубок деревьев объемом 1,2 тыс. куб. м и ущербом в размере почти 24 млн рублей. Сотрудники лесничеств проводят патрульные выезды. В общей сложности с начала года прошло 448 совместных мероприятий с участием правоохранителей.

Ранее, 1 ноября, сообщалось, что в России введут новые штрафы до 500 тыс. рублей для борьбы с незаконной вырубкой лесов. Проект соответствующих изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ одобрили в кабмине.