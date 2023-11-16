Экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО генерала Свиридова нашли мертвым

Бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО России генерал-лейтенанта Владимира Свиридова обнаружили мертвым в доме в Ставропольском крае, сообщил 16 ноября ИА «Регнум» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тела 68-летнего Свиридова и его 72-летней жены Татьяны обнаружили днем 15 ноября в поселке Аджиевском. У погибших не было признаков насильственной смерти.

Источник «Известий» подтвердил информацию. По его словам, сообщение об обнаружении тел супругов поступило в полицию 15 ноября в 15:02 мск. Данных о том, кто обратился с заявлением, не приводится.

Мертвых супругов нашли в доме на улице Набережная поселка Анджиевский Минераловодского городского округа. Источник добавил, что супруги могли умереть от пяти до десяти дней назад. Причину смерти Свиридова и его супруги установят эксперты.

Владимир Свиридов родился в 1955 году в Минеральных Водах. В 1979 году окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов ПВО, а в 1992-м — Военно-воздушную академию имени Гагарина. Служил летчиком, командовал авиационным звеном в Дальневосточном военном округе и авиаэскадрильей в группе советских войск в Германии.

В 2005 году указом президента был повышен до командующего 6-й армии ВВС и ПВО, находился в должности до 2009 года.