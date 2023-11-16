Правительство Финляндии обсудит вопрос закрытия погранпунктов на границе с РФ

Правительство Финляндии в четверг, 16 ноября, обсудит вопрос возможного закрытия погранпунктов на границе с Россией. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе финского МВД.

«Вопросы, связанные с границей, правительство обсудит сегодня на своем заседании», — отмечается в сообщении.

Как накануне, 15 ноября, сообщило финское издание Helsingin Sanomat, Хельсинки намерены закрыть пограничные переходы на границе с РФ в четверг ввиду обострения ситуации на восточной границе. При этом пока не ясно, планируется закрыть все или некоторые погранпереходы вдоль восточной части границы.

Днем ранее, 14 ноября, министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что Финляндия готовится ограничить движение через КПП на границе с РФ в связи с нелегальной миграцией. Она отметила: на прошлой неделе из России на финскую границу прибыл 71 проситель убежища.

15 ноября официальный представить Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с планами Финляндии закрыть границу с Россией. Он указал на стремление финской стороны дистанцироваться «от прежнего доброго уровня и характера наших двусторонних отношений».

В тот же день посол страны в Вашингтоне Микко Хаутала заявил, что Финляндии недостаточно забора на границе с РФ. По его мнению, следует также отстроить фортификационные сооружения.