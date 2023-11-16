В зале «Зарядье» завершится XXIII Международный музыкальный фестиваля ArsLonga

В зале «Зарядье» грандиозным марафоном из опер Чайковского и Рахманинова завершится XXIII Международный музыкальный фестиваля ArsLonga.

В течение двух дней, 18 и 19 ноября, на сцене зала «Зарядье» будут представлены «Иоланта» П.И. Чайковского и все четыре оперы С.В. Рахманинова — «Алеко», «Франческа да Римини», «Скупой рыцарь», «Монна Ванна» — в постановке молодых режиссеров.

В спектаклях принимают участие ведущие симфонические оркестры, хоровые коллективы и солисты главных оперных театров страны, среди них Сергей Скороходов, Михаил Петренко, Мария Баянкина, Хачатур Бадалян, Гелена Гаскарова, Полина Шамаева и многое другие.

Режиссеры оперного марафона были отобраны кураторской командой зала «Зарядь»е в ходе творческого вызова #OperaCall, направленного на поддержку и выявление молодых режиссеров музыкального театра.

«Особенно хочется отметить программу фестиваля, которая в текущем году приурочена к 150-летию С.В. Рахманинова и включает «ОпераМарафон», в рамках которых слушатели смогут насладиться лучшими произведениями великого русского композитора», — сказала министр культуры Российской Федерации О.Ю. Любимова в приветствии фестивалю ArsLonga.

«По традиции в рамках фестиваля проходит музыкальный марафон на сцене Концертного зала «Зарядье». Программа этого года посвящена 150-летнему юбилею великого русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова, в жизни и творчестве которого Москва занимала особое место», — отметил в своем приветствии фестивалю ArsLonga мэр Москвы С.С. Собянин

«Для зала «Зарядье» и фестиваля ArsLonga марафон опер Рахманинова и Чайковского — это грандиозный проект, огромный вызов и ответственность за молодых режиссеров, многие из которых впервые выступают в роли режиссеров-постановщиков полноценного спектакля на такой значимой и непростой сцене зала «Зарядье». Убежден, возможность работы со звездным составом солистов даст прекрасный шанс для будущих побед и больших премьер на главных сценах страны и мира», — сказал руководитель фестиваля дирижер Иван Рудин.