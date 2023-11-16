Ставропольский бизнесмен реализовал 287 т опасного молока

Бизнесмен из Новоалександровского округа Ставрополья реализовал 287 т потенциально опасного молока. Он не внес в систему данные о сырье, использованном для его изготовления, сообщает пресс-служба Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.

По информации ИА StavropolMedia, нарушение допустил глава КФХ из поселка Темижбекского. Он не указал информацию о происхождении продукции и не приложил справки о ветеринарно-санитарном благополучии молочных ферм поставщиков.

Сотрудники надзорного ведомства аннулировали ветеринарные документы и регистрацию главы КФХ в системе. Также предпринимателю объявили предостережение о недопустимости нарушения закона. Информацию об инциденте направили в управления ФСБ, МВД и в адрес губернатора региона.

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