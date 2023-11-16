СКР проведет проверку после обрушения моста в Коми

СКР инициировал проведение проверки по факту обрушения моста в Удорском районе Республики Коми. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах.

ИА «Комиинформ» пишет, что в СМИ и соцсетях сообщалось о нарушении прав жителей нескольких населенных пунктов из-за того, что единственный мост, который соединяет несколько деревень через реку с селом Кослан, снесло течением. Каждый день жители вынуждены, рискуя здоровьем и жизнью, преодолевать водоем на лодках. Обращения в инстанции оказались безрезультатны.

Мост, который соединяет Большую и Малую Пучкомы, унесло течением 9 ноября. Об этом сообщалось в одном из местных пабликов. Позже в соцсетях появились фото, как местные жители добираются до деревень.