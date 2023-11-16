В Турции призвали парламент обсудить выход страны из НАТО

Представители Турецкой коммунистической партии (TKP) 16 ноября назвали постыдным обсуждение протокола о членстве Швеции в НАТО и выступили с призывом выйти из альянса.

«Этот вопрос является постыдным для Великого национального собрания Турции», — приводит заявлении партии «РИА Новости».

Присоединение Швеции к НАТО приведет к продолжению конфликта и политической напряженности в регионе, указали члены фракции.

Кроме того, в ТРК выразили сожаление по поводу того, что Великое национальное собрание страны проголосовало за присоединение к НАТО Финляндии и не было подано ни одного голоса против.

Накануне источник «РИА Новости» сообщил, что до конца года страна может одобрить членство Швеции в НАТО, если не будет эксцессов, способных повлиять на ситуацию.

23 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес в парламент страны на рассмотрение протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. Вместе с тем до этого, 18 октября, лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что Турции необходимо отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО, отметив, что его страна должна покинуть альянс.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля официально присоединился к блоку только Хельсинки. Заявку Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция.