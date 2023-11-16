Эксперты проанализировали сделки с недвижимостью без ипотеки в России

В этом году каждая пятая покупка недвижимости в России совершается за собственные средства. В лидерах по количеству сделок — Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, выяснили аналитики «Домклик».

В столице без ипотеки в этом году было заключено 35,2 тыс. сделок, в Петербурге — 13,1 тыс., в Екатеринбурге — 6,7 тыс. В пятерку лидеров также вошли Уфа (4,5 тыс.) и Новосибирск (3,5 тыс.). Остальные позиции в топ-10 заняли Нижний Новгород, Челябинск, Казань, Красноярск и Самара.

Директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи отметил, что всего за неполные 11 месяцев было заключено более 226 тыс. сделок с недвижимостью за собственные средства на общую сумму 2,6 млрд рублей. «Доля таких сделок в общем массиве сделок «Сбера» составляет 21%», — заключил он.