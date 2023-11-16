Электромонтер погиб при обрушении опоры ЛЭП в Якутии

Несчастный случай с летальным исходом на производстве произошел в Усть-Майском районе Якутии. Во время проведения монтажных работ погиб человек, сообщает пресс-служба следственное управление СК России по республике.

Трагический инцидент произошел в среду, 15 ноября. По предварительным данным, 41-летний работник энергообслуживающего предприятия при установке столбов на линии электропередачи в 20 км от поселка Звездочка упал с высоты 2,5 м вместе с электроопорой. Мужчина скончался на месте, пишет ИА SakhaNews.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится процессуальная проверка. По результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, отмечает ИА YakutiaMedia.