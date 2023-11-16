В Кремле рассказали о встрече Путина с представителями российского бизнеса

Президент России Владимир Путин провел встречу с представителями российского бизнеса, в ходе которой было затронуто завершение процесса перевода компаний в юрисдикцию РФ. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Действительно, вчера состоялась встреча президента с представителями крупного бизнеса, обстоятельный разговор был, ряд вопросов был сформулирован по линии РСПП, представители экономического блока правительства выступали. Речь шла о возможных шагах об инвестиционной привлекательности нашей экономики», — сообщил он журналистам.

Песков добавил, что в ходе встречи с главой государства речь шла о создании «более чем конкурентоспособных условий для завершения процесса перевода сюда компаний». Он пояснил, что большинство бизнесменов, принявших участие во встрече, сталкивались с незаконным к себе отношением за рубежом.

Накануне, 15 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на два источника в деловых кругах сообщило о том, что глава государства проведет традиционную встречу с представителями отечественного бизнеса.

В середине августа Путин поручил ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию. Речь идет, в первую очередь, о предпринимателях, работающих в ключевых секторах и отраслях экономики. Для этого предусмотрена регистрация иностранных компаний в специальных административных районах.

Срок исполнения поручения — до 30 ноября текущего года.