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Эксперт оценил популярность внесудебного банкротства

Эксперт Пивень: процедура персонального банкротства набирает популярность в РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Развитие института персонального банкротства закономерно — его использование набирает популярность, рассказал «Известиям» руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень 16 ноября.

Ранее в этот день сообщалось, что в России в период с 1 по 14 ноября процедуру внесудебного банкротства начали в отношении 539 человек. Как рассказал «Известиям» руководитель Федресурса Алексей Юхнин, среднее количество начатых дел в один день в отношении должников-физлиц достигло максимального уровня за всё время существования этого механизма, составив 38,5 против обычных 30,5. По его словам, рост на 26% связан с расширением критериев доступа к такой процедуре.

Руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень, говоря о долговой нагрузке в масштабах всех заемщиков физлиц, уточнил, что задолженность составляет около 40% доходов. Он объяснил, что такой показатель не является сам по себе критически большим. Но ситуацию усложняет то, что в РФ большой объем доходов уходит на товары первой необходимости, что делает даже такой уровень нагрузки ощутимым, добавил эксперт.

«Развитие института персонального банкротства является достаточно закономерным — его использование набирает определенную популярность. Вместе с тем использование такой процедуры пока нельзя назвать повсеместным», — заключил Пивень.

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3 ноября вступили в силу нормы закона о несостоятельности (N474-ФЗ), согласно которым процедура внесудебного банкротства, проходящая через многофункциональные центры, доступна россиянам с долгами от 25 тыс. до 1 млн рублей (до этого было от 50 тыс. до 500 тыс.). Механизмом также могут воспользоваться пенсионеры и получатели пособий, которые ранее не подпадали под требования, поскольку их ежемесячные поступления рассматривались как постоянный доход.

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