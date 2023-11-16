В Кремле прокомментировали итоги встречи Байдена и Си Цзиньпина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 16 ноября заявил, что тема взаимоотношений России и Китая пока находится на повестке встречи президента США Джо Байдена и его китайского коллеги Си Цзиньпина, которая проходит в Сан-Франциско, однако и без того можно подтвердить тесное сотрудничество РФ и КНР.

«Не стал бы, честно говоря, комментировать подобное заявление, для нас главное — это настоящая дружба, взаимоуважительные отношения, которые есть между лидерами Китая и Российской Федерации, мы дорожим этими отношениями», — указал он.

По словам Пескова, Кремль следит за ходом встречи и получает информацию о всех обсуждаемых вопросах.

Ранее в этот день сообщалось, что двусторонняя встреча Байдена и Си Цзиньпина завершилась, она продлилась около двух с половиной часов. Китайский лидер прибыл в Соединенные Штаты накануне.

Во время переговоров со своим китайским коллегой Байден отметил, что встреча в рамках саммита АТЭС дает надежду на восстановление «нормального курса». Также во время переговоров лидеры США и КНР договорились о сотрудничестве в сфере разработки и изучения искусственного интеллекта, военных и других внешнеполитических вопросах.

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