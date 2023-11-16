МВД РФ объявило в розыск экс-секретаря СНБО Украины Парубия

МВД России объявило в розыск экс-секретаря СНБО Украины Андрея Парубия, об этом 16 ноября следует из базы данных ведомства.

Он обвиняется в гибели мирных жителей Донбасса.

«Парубий Андрей Владимирович. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе данных.

По какой статье его разыскивают, не уточняется.

6 октября Парубия Следственный комитет России заочно обвинил в преступлениях в Донбассе в 2014 году, в результате которых погибли и были ранены мирные жители.

До этого, 3 октября, в базе МВД РФ появилась запись, что в розыск в России объявлен бывший советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). По запросу «Известий» в ведомстве сказали, что он разыскивается по уголовной статье, других уточнений не привели.