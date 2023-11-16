МЧС РФ доставило в Египет 21 т гуманитарной помощи для жителей сектора Газа

Спецборт МЧС России доставил в Египет 21 т гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Об этом ведомство сообщило в четверг, 16 ноября, в своем Telegram-канале.

«Российский гуманитарный груз уже передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Они перенаправят помощь жителям сектора Газа», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день сообщалось, что бортом Ил-76 МЧС планируется доставить медикаменты, продукты питания, аварийные осветительные установки и генераторы.

До этого, 10 ноября, МЧС сообщило об отправке 25 т гумпомощи для населения сектора Газа. В ведомстве напомнили, что российская помощь организована по указанию президента РФ Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян составляет 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число погибших жителей сектора Газа с 7 октября достигло 11 180 человек, среди них 4609 — дети.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.