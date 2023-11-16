Реклама
Прямой эфир
Мир
Армия Израиля снова объявила приостановку боевых действий в Газе
Экономика
Власти увеличили квоту на вывоз минеральных удобрений на 2,2 млн тонн
Общество
В ЛНР офицер ВСУ приговорен к 16 годам за наведение системы «Град» на жилые дома
Мир
МЧС РФ доставило в Египет 21 т гуманитарной помощи для жителей сектора Газа
Происшествия
Экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО России обнаружили мертвым
Мир
Новый глава МИД Великобритании Кэмерон первый зарубежный визит совершил в Киев
Общество
Екатерина Романова из Кузбасса выиграла конкурс «Краса России»
Армия
Минобороны РФ заявило о продолжении СВО до полного достижения поставленных целей
Мир
Посол Израиля в США допустил долгое продолжение текущей фазы конфликта в Газе
Общество
Основателя сетей «Тануки» и «Ерш» Александра Орлова объявили в розыск
Общество
Полиция провела обыски в Советском районном суде Ростова
Культура
Внук де Голля заявил о любви европейцев к русской культуре
Общество
Суд приговорил Милова к восьми годам тюрьмы за фейки
Сюжет:

МЧС РФ доставило в Египет 21 т гуманитарной помощи для жителей сектора Газа

0
Фото: ТАСС/МЧС России
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спецборт МЧС России доставил в Египет 21 т гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Об этом ведомство сообщило в четверг, 16 ноября, в своем Telegram-канале.

«Российский гуманитарный груз уже передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Они перенаправят помощь жителям сектора Газа», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день сообщалось, что бортом Ил-76 МЧС планируется доставить медикаменты, продукты питания, аварийные осветительные установки и генераторы.

До этого, 10 ноября, МЧС сообщило об отправке 25 т гумпомощи для населения сектора Газа. В ведомстве напомнили, что российская помощь организована по указанию президента РФ Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова.

«35 дней мы были без воды, электричества, газа, еды»
О чем рассказывают эвакуированные из сектора Газа россияне и как будет развиваться противостояние Израиля и ХАМАС

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян составляет 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число погибших жителей сектора Газа с 7 октября достигло 11 180 человек, среди них 4609 — дети.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023