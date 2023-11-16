В ЛНР офицер ВСУ приговорен к 16 годам за наведение системы «Град» на жилые дома

Командир роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Савчук за наведение реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» на жилые дома в поселке Николаевка приговорен Верховным судом Луганской Народной Республики (ЛНР) к 16 годам лишения свободы. Об этом 16 ноября сообщается на сайте Главной военной прокуратуры России.

Савчук 3 июня 2022 года с помощью квадрокоптера определил точные координаты расположения нескольких жилых домов в поселке Николаевка. На основании этих данных был произведен обстрел населенного пункта. В результате пострадало жилье и имущество граждан, которым причинен значительный материальный ущерб.

Подсудимого признали виновным в покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом по мотивам политической, идеологической вражды, в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, а также в умышленном повреждении чужого имущества.

Ранее, 31 октября, трех бойцов Нацгвардии Украины приговорили к пожизненному лишению свободы за массовые расстрелы. Военнослужащие девятого полка оперативного назначения имени Богдана Завады Национальной гвардии Украины — 25-летний Денис Залевский, 25-летний Евгений Кирис и 23-летний Богдан Кашпрука — в марте 2022 года открыли огонь по 13 жителям Мариуполя, семеро из которых погибли.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).