Два десятка куриц сгорели при пожаре в удмуртской деревне

В Удмуртии в деревне Пычанки Завьяловского района произошел крупный пожар. Огонь уничтожил хозяйственную постройку, гараж и курятник. Погибли 20 куриц.

Как пишет ИА «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике, это случилось около 6 часов утра 15 ноября. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводов в пристрое.

Общая площадь пожара составила 40 кв. м.

В конце октября сообщалось о крупном пожаре в контактном зоопарке «Крошка Енот» в Саратове. Погибли более 40 животных. Площадь пожара составила 40 кв. м, его тушили четыре пожарных расчета.