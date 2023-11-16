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Председатель совета директоров ГК «Дело» призвал к реализации транспортных возможностей России

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Фото: служба «ГК Дело»
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К 2035 году Россия должна из страны транзитного и транспортного потенциала превратиться в страну реализованных возможностей, заявил на пленарной сессии «Транспортной недели 2023» председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарёв.

Он считает, что стране следует стать надежным транспортным мостом для товаропотоков всего мира.

«Нужно построить нашу логистику, транспортные коридоры через нашу страну, которая занимает одну седьмую часть суши, с выходом к трем океанам, Каспийскому морю, так, чтобы ехали миллиарды тонн, а страна зарабатывала бы кратно больше, не в разы, а кратно больше на логистике, в том числе и контейнерной», — сказал Шишкарёв, выступая на пленарной сессии «Транспортной недели 2023», которая называлась «Россия 2035: к новой экономике транспорта».

По мнению председателя совета директоров ГК «Дело», чтобы достичь таких целей, прежде всего, нужны инвестиции в развитие Транссиба и Байкало-Амурской магистрали, Восточного полигона, Северного морского пути и других направлений, чтобы инфраструктура работала с профицитом возможностей.

Шишкарёв также обратил внимание на необходимость развития коридора Север-Юг. Он отметил, что нужно построить широкую двухпутную железнодорожную колею до Бендер-Аббаса — это позволит создать полноценную альтернативу Суэцкому каналу и предоставить широкие транспортные возможности странам Персидского залива, Индии и Китаю.

Также, по словам основателя ГК «Дело», нужно совершенствовать транспортное законодательство, в частности, внести изменения в законы о портах. Кроме того, России следует создать собственный торговый флот, подчеркнул он.

«У нас просто катастрофическая нехватка флота, нам нужно строить балкеры под экспорт зерна, нужно строить контейнеровозы. И мы очень рассчитываем на кумулятивный эффект, который скажется на транспортном машиностроении и на развитии экономики всего государства», — сказал Шишкарёв.

Он добавил, что для реализации этих планов участникам логистического рынка необходимо объединить свои «интеллектуальные, финансовые и транзитные возможности».

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