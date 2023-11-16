Заработал сайт — путеводитель по пространству Москвы на выставке «Россия»

Открылся сайт — путеводитель по пространству Москвы на международной выставке-форуме «Россия». Об этом в четверг, 16 ноября, сообщил столичный комитет по туризму на сейте московской мэрии.

«Перед посещением выставки на сайте можно будет узнать, чем заняться и на что обратить внимание в пространстве Москвы», — говорится в сообщении.

Так, в зоне «Москва — город удивительных мест!» с помощью технологий расширенной реальности можно будет посетить достопримечательности столицы, а на площадке «Москва — город твоей гордости!» все желающие смогут поделиться историями и воспоминаниями о городе.

За время работы выставки в пространстве Москвы пройдет более 500 мастер-классов, музыкальных выступлений, встреч с известными деятелями и других мероприятий.

Выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября, в День народного единства, и продлится до 12 апреля 2024 года. В экспозиции задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход бесплатный.

Накануне, 15 ноября, на выставке-форуме «Россия» состоялся день Забайкальского края, главные достижения региона представил его глава Александр Осипов. Кроме того, на выставке представлена интерактивная экскурсия на велосипедах по природным и культурным достопримечательностям Забайкалья: Чарским пескам, Даурскому заповеднику, Агинскому дацану, ленд-парку «Тужи».