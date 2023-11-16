Реклама
Прямой эфир
Мир
Армия Израиля снова объявила приостановку боевых действий в Газе
Экономика
Власти увеличили квоту на вывоз минеральных удобрений на 2,2 млн тонн
Общество
В ЛНР офицер ВСУ приговорен к 16 годам за наведение системы «Град» на жилые дома
Мир
МЧС РФ доставило в Египет 21 т гуманитарной помощи для жителей сектора Газа
Происшествия
Экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО России обнаружили мертвым
Мир
Новый глава МИД Великобритании Кэмерон первый зарубежный визит совершил в Киев
Общество
Екатерина Романова из Кузбасса выиграла конкурс «Краса России»
Армия
Минобороны РФ заявило о продолжении СВО до полного достижения поставленных целей
Мир
Посол Израиля в США допустил долгое продолжение текущей фазы конфликта в Газе
Общество
Основателя сетей «Тануки» и «Ерш» Александра Орлова объявили в розыск
Общество
Полиция провела обыски в Советском районном суде Ростова
Культура
Внук де Голля заявил о любви европейцев к русской культуре
Общество
Суд приговорил Милова к восьми годам тюрьмы за фейки
Сюжет:

Заработал сайт — путеводитель по пространству Москвы на выставке «Россия»

0
Фото: Е. Самарина/Mos.ru
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Открылся сайт — путеводитель по пространству Москвы на международной выставке-форуме «Россия». Об этом в четверг, 16 ноября, сообщил столичный комитет по туризму на сейте московской мэрии.

«Перед посещением выставки на сайте можно будет узнать, чем заняться и на что обратить внимание в пространстве Москвы», — говорится в сообщении.

Так, в зоне «Москва — город удивительных мест!» с помощью технологий расширенной реальности можно будет посетить достопримечательности столицы, а на площадке «Москва — город твоей гордости!» все желающие смогут поделиться историями и воспоминаниями о городе.

За время работы выставки в пространстве Москвы пройдет более 500 мастер-классов, музыкальных выступлений, встреч с известными деятелями и других мероприятий.

Выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября, в День народного единства, и продлится до 12 апреля 2024 года. В экспозиции задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход бесплатный.

Во всю страну и ширину: что смотреть на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ
Международную экспозицию открывали SHAMAN, Дед Мороз, хор-рекордсмен

Накануне, 15 ноября, на выставке-форуме «Россия» состоялся день Забайкальского края, главные достижения региона представил его глава Александр Осипов. Кроме того, на выставке представлена интерактивная экскурсия на велосипедах по природным и культурным достопримечательностям Забайкалья: Чарским пескам, Даурскому заповеднику, Агинскому дацану, ленд-парку «Тужи».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023