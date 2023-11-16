Бомбу нашли у станции железной дороги под Оренбургом

В Сакмарском районе Оренбургской области боеприпас обнаружили около станции железной дороги. Он обезврежен.

Как сообщает РИА «Оренбуржье» со ссылкой на региональное УМВД, в правоохранительные органы обратился житель Оренбурга. По его словам, в поле в 3 км от станции у поселка Красный Коммунар найден предмет, напоминающий минометный снаряд.

На место прибыла оперативно-следственная группа. Специалисты подтвердили, что найденный предмет — это авиационная бомба 50-го калибра с головным взрывателем. На ней были следы коррозии и нечитаемая маркировка.

Бомбу вывезли в безопасное место и там уничтожили.

Ранее сообщалось, что в Брянской области взрывотехники обезвредили 50 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Минометные мины были обнаружены в лесном массиве Журиничского сельского поселения. Специалисты подтвердили, что ржавые боеприпасы пролежали под открытым небом около 80 лет.