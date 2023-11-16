Потолок вновь обрушился в школе Оренбурга

В Оренбурге в школе № 63 обрушилась плитка с потолка. На этот раз это произошло в туалете на втором этаже корпуса. Об этом сообщается в одном из городских пабликов.

В городском управлении образования Урал56.Ру заявили, что в помещении во время осенних каникул подрядная организация устраняла замечания. Представитель подрядчика предположил, что плитка могла намокнуть в этот период, а затем высохла и обвалилась. Сейчас специалисты приводят потолок в порядок.

Агентство отмечает, что подобные случаи уже были в этой школе. Так, из-за сильных дождей в учреждении произошла разгерметизация отвода трубы ливневой канализации, один из кабинетов затопило. А ранее потолочная плитка обвалилась в актовом зале школы. В мэрии тогда сказали, что это произошло из-за того, что влага накопилась в слое утеплителя, после того как в здании отключили вытяжную вентиляцию.

В сентябре сообщалось, что в Рязани прокуратура организовала проверку по факту обрушения потолочной конструкции в школе № 33. Ремонт в ней проводился в 2022 году.