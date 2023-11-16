Семь человек пострадали в результате теракта на КПП под Иерусалимом

Семь человек получили ранения в результате теракта на КПП под Иерусалимом. Об этом 16 ноября сообщает израильская полиция.

«В результате нападения семь человек получили травмы различной степени ранения и в настоящее время обращаются за медицинской помощью», — указано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По данным правоохранителей, трое нападавший обезврежены. Отмечается, что они были нейтрализованы после того, как прибыли на машине к перевалу и открыли огонь по израильским войскам.

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