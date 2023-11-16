Посол Израиля в США допустил долгое продолжение текущей фазы конфликта в Газе

Текущая фаза конфликта в секторе Газа может продолжаться несколько недель и не приведет к окончанию войны. Об этом 16 ноября заявил посол Израиля в США Майкл Херцог.

«Я бы сказал, что текущая фаза, которая характеризуется высокой интенсивностью, возможно, займет недели, но это не значит, что она завершит войну, потому что даже после этой фазы там всё еще будет много военной инфраструктуры и тысячи вооруженных террористов в Газе», — сказал он газете Politico.

Херцог при этом допустил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) снизит интенсивность операции в Газе по сравнению с ее нынешним состоянием.

Ранее в этот день президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что Израиль не получает от радикального палестинского движения ХАМАС информации о заложниках, поэтому вынужден вести бои, чтобы освободить их. По его словам, ЦАХАЛ не может оставить «вакуум» в секторе Газа, ей придется сохранить «мощные силы» в анклаве в ближайшем будущем.

15 ноября в ЦАХАЛ заявили о взятии под контроль ряда силовых центров ХАМАС в секторе Газа. По данным пресс-службы, захвачены штаб-квартира законодательного совета ХАМАС, штаб-квартира полиции движения, инженерный факультет, который использовался для производства боевых средств, а также дом губернатора.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян составляет 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число погибших жителей сектора Газа с 7 октября достигло 11 180 человек, среди них 4609 — дети.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.