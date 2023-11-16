МИД КНР назвал слова Байдена о Си ошибочными и безответственными

Слова президента США Джо Байдена, назвавшего председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, являются ошибочными и безответственными. Об этом 16 ноября заявила официальный представитель МИД Китая Мао Мин.

«Это заявление крайне ошибочно и безответственно, Китай решительно выступает против политических манипуляций», — сказала она, чьи слова приводит ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что попытки «людей со скрытыми мотивами», цель которых «спровоцировать и подорвать китайско-американские отношения», не увенчаются успехом.

Мао прокомментировала высказывание Байдена, сделанное им на пресс-конференции после встречи с Си. Журналисты спросили американского лидера, готов ли он, как ранее в этом году, назвать председателя КНР диктатором. Байден ответил, что «он им и является», потому что «руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от США».

Ранее в этот день американский лидер заявил, что США и Китай сделали «ощутимые шаги» в правильном направлении. Байден уточнил, что Вашингтон продолжат «энергично и ответственно конкурировать» с Пекином, а также защищать американские интересы национальной безопасности.

Двусторонняя встреча Байдена и Си Цзиньпина состоялась 16 ноября. Она продлилась около двух с половиной часов. На пресс-конференции после встречи с председателем КНР Байден заявил, что Вашингтон продолжит конкурировать с Пекином, однако будет сотрудничать в сферах, где общие цели совпадают.

Во время переговоров Байден отметил, что встреча в рамках саммита АТЭС дает надежду на восстановление «нормального курса». Стороны договорились о сотрудничестве в сфере разработки и изучения искусственного интеллекта. Си Цзиньпин призвал США прекратить поставку вооружения для Тайваня и поддержать политику одного Китая.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) — это торгово-экономический форум с участием 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), среди которых США, Китай, Россия, Япония, Мексика и другие. В 2023 году мероприятие проходит с 11 по 17 ноября в американском Сан-Франциско. Российскую делегацию на саммите возглавляет вице-премьер РФ Алексей Оверчук.