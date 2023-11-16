В Омске открыли новую транспортную развязку у Ленинградского моста

В Омске ввели в эксплуатацию транспортную развязку по улице 3-я Островская на пересечении с Ленинградским мостом. Соответствующее разрешение выдал городской департамент архитектуры и градостроительства.

Развязку построили в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы выполнила компания «Стройтраст». Общая протяженность построенных участков, включая полосы для съездов, участок улицы 3-й Енисейской, а также два правоповоротных съезда, составляет 1,4 км. При этом ширина тротуаров — 2–3 м, ширина велосипедной дорожки — 2 м.

На развязке установили линии освещения, оборудовали ливневую канализацию и парковку, выполнили озеленение.

Пока новый дорожный объект будет работать в ограниченном режиме. Это связано с продолжающимся капитальным ремонтом Ленинградского моста. Завершить работы планируется в мае 2024 года, уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Ранее сообщалось о завершении в Омской области ремонта двух участков автодороги Крутинка – Называевск. Работы прошли на отрезках с 10-го по 12-й км и с 12-го по 25-й км, расположенных в Крутинском и Называевском районах. Ремонт проводился в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».