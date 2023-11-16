Минобороны РФ заявило о продолжении СВО до полного достижения поставленных целей
Специальная военная операция по защите Донбасса будет продолжена до полного достижения поставленных целей, заявил 16 ноября замминистра обороны РФ Александр Фомин.
Он напомнил, что на 10-м заседании «СМОА плюс» в Джакарте прозвучали обвинения в адрес Москвы относительно ситуации на Украине.
«Между тем именно на США и их европейских и азиатских сателлитах лежит ответственность за разжигание и эскалацию данного конфликта», — сказал замминистра.
Он заверил, что нацизм и геноцид русскоязычного населения на Украине будут остановлены.
Ранее, 13 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что цели и задачи спецоперации меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом они носят фундаментальный характер.
В мае официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что за год проведения российской СВО удалось достичь определенных целей, в частности, получилось освободить значительные территории в Донбассе.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.