Специальная военная операция по защите Донбасса будет продолжена до полного достижения поставленных целей, заявил 16 ноября замминистра обороны РФ Александр Фомин.

Он напомнил, что на 10-м заседании «СМОА плюс» в Джакарте прозвучали обвинения в адрес Москвы относительно ситуации на Украине.

«Между тем именно на США и их европейских и азиатских сателлитах лежит ответственность за разжигание и эскалацию данного конфликта», — сказал замминистра.

Он заверил, что нацизм и геноцид русскоязычного населения на Украине будут остановлены.

Ранее, 13 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что цели и задачи спецоперации меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом они носят фундаментальный характер.

В мае официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что за год проведения российской СВО удалось достичь определенных целей, в частности, получилось освободить значительные территории в Донбассе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.