Грибы появились после снегопада в челябинских лесах

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области вновь выросли грибы. Они появились после снегопада, с приходом потепления.

Как рассказали ИА «Ура.ру» в пресс-службе администрации нацпарка, таганайские грибы, пережившие первый визит зимы, при ее отступлении, вновь выросли и побили свой же рекорд.

Самый поздний уход грибов был зафиксирован 31 октября 2008 года. Сейчас же в лесах можно встретить лисички, свинушки и ежовики. Специалисты рекомендуют собирать только лисички, так как свинушки в это время года только усиливают свои ядовитые свойства и становятся смертельно опасными.

Ранее сообщалось, что жители Саратовской области, судя по обновленной версии «Лесного плана на 2019–2028 годы», унесли из леса все грибы и ягоды. В плане говорится о том, что граждане используют все доступные запасы грибов и ягод в лесах региона для удовлетворения собственных нужд. Промысловых запасов нет.