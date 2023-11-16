Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны РФ заявило о продолжении СВО до полного достижения поставленных целей
Мир
Посол Израиля в США допустил долгое продолжение текущей фазы конфликта в Газе
Мир
Си Цзиньпин призвал США не делать ставку на проигрыш Китая
Мир
МИД КНР назвал слова Байдена о Си ошибочными и безответственными
Мир
Семь человек пострадали в результате теракта на КПП под Иерусалимом
Мир
Мусульманская организация США обвинила Байдена в содействии атаке на Аш-Шифу
Мир
МИД РФ указал Молдавии на невыполнение договоренностей по газу с 2021 года
Мир
Пашинян опроверг увеличение оборонного бюджета Армении из-за Азербайджана
Политика
В МИД РФ заявили о риске разрыва российско-американских отношений
Общество
В Хакасии задержали подозреваемого в использовании рабского труда фермера
Мир
Президент Таджикистана Рахмон посетит Россию 21-22 ноября
Общество
Сергей Собянин заявил, что Москва вошла в топ-10 культурных городов мира
Общество
Суд приговорил Милова к восьми годам тюрьмы за фейки
Сюжет:

Зеленский заявил, что конфликт с Россией нужно прекращать, а не замораживать

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина не может заморозить конфликт с Россией, его можно только завершить. Об этом 15 ноября заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями африканских СМИ, запись которой опубликована на странице политика Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Возможную заморозку конфликта Зеленский назвал патовой ситуацией.

По его словам, замороженный конфликт принесет потери Украине, кроме того, военные действия могут возобновиться в любой момент.

«Мы хотим мира. Окончание может быть разным, кому-то оно может понравиться, кому-то нет, но оно необходимо», — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что хочет завершить конфликт на условиях Украины.

Ранее, 4 ноября, телеканал NBC сообщил, что США и страны Европы обсуждали с Украиной варианты условий для заключения мирного договора с Россией. По сведениям телеканала, такие разговоры ведутся уже как минимум на протяжении месяца. При этом профессор Бард-колледжа Уолтер Мид отметил, что США хотят переложить заключение мира на президента Украины. Эксперт также заявил, что Украина сейчас находится в тупиковом положении.

3 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Белый дом больше не имеет возможности спонсировать Украину на прежнем уровне. По ее словам, правительство США исчерпало дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине и вынуждено сократить военные поставки.

При этом президент России Владимир Путин еще 15 октября заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось.

Дательный падёж: США могут снизить финансовую поддержку Украины
Почему конгресс не в силах договориться о выделении денег и сколько это будет стоить Киеву

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023