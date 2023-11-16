Зеленский заявил, что конфликт с Россией нужно прекращать, а не замораживать

Украина не может заморозить конфликт с Россией, его можно только завершить. Об этом 15 ноября заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями африканских СМИ, запись которой опубликована на странице политика Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Возможную заморозку конфликта Зеленский назвал патовой ситуацией.

По его словам, замороженный конфликт принесет потери Украине, кроме того, военные действия могут возобновиться в любой момент.

«Мы хотим мира. Окончание может быть разным, кому-то оно может понравиться, кому-то нет, но оно необходимо», — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что хочет завершить конфликт на условиях Украины.

Ранее, 4 ноября, телеканал NBC сообщил, что США и страны Европы обсуждали с Украиной варианты условий для заключения мирного договора с Россией. По сведениям телеканала, такие разговоры ведутся уже как минимум на протяжении месяца. При этом профессор Бард-колледжа Уолтер Мид отметил, что США хотят переложить заключение мира на президента Украины. Эксперт также заявил, что Украина сейчас находится в тупиковом положении.

3 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Белый дом больше не имеет возможности спонсировать Украину на прежнем уровне. По ее словам, правительство США исчерпало дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине и вынуждено сократить военные поставки.

При этом президент России Владимир Путин еще 15 октября заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.