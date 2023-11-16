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Экс-разведчик США рассказал о попытках ЦРУ подставить Украину

Риттер: ЦРУ пытаются подставить Украину, обвинив ее в подрыве «Северных потоков»
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Фото: Global Look Press/dpa/Olivier Douliery
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ЦРУ пытаются подставить Украину, обвинив ее в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом 16 ноября заявил бывший разведчик США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

«Они (США. — Ред.) предложили глупую версию о том, что это сделали украинцы. Абсурд! Нет никаких доказательств в пользу этого», — сказал он.

Риттер подчеркнул, что заявления о причастности украинского полковника Рома Червинского, которого газета The Washington Post назвала координатором атаки на газопроводы, ничего не доказывает. По мнению экс-разведчика, теракт на объектах энергетической инфраструктуры был спланирован президентом США Джо Байденом.

Американские власти обрекли Европу на холодную зиму, поэтому ЦРУ пытается переложить вину на Киев, добавил Риттер.

Северный потом: США не предоставили разъяснения РФ о взрывах на газопроводах
Кто затягивает расследование прошлогодних диверсий

Ранее, 13 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на заинтересованность и участие Киева в диверсии на «Северном потоке». Он подчеркнул, что итоги расследования нужно сделать публичными, а виновных наказать.

11 ноября газета The Washington Post написала, что Червинский являлся координатором операции по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» (СП).

5 октября 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что подрыв «Северных потоков» — это международный терроризм. По словам главы государства, виновных в подрыве газопроводов следует искать среди заинтересованных лиц, в числе которых может быть американский поставщик энергоносителей на европейский рынок.

Кроме того, версию о причастности Украины к теракту на «Северных потоках» в марте 2023 года выдвинула газета The New York Times (NYT). В материале, написанном со слов источников в виде официальных лиц США, в качестве доказательства приводилась позиция Киева, согласно которой реализация российского проекта — это угроза национальной безопасности страны.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года опубликовал статью, в которой заявил о причастности США к диверсии. В сентябре Херш опубликовал новую статью под названием «Год лжи о «Северном потоке», в которой со ссылкой на источники заявил о приказе Байдена заминировать газопроводы. О планах американцев, по словам журналиста, также знал канцлер Германии Олаф Шольц.

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