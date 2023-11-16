ЦРУ пытаются подставить Украину, обвинив ее в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом 16 ноября заявил бывший разведчик США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

«Они (США. — Ред.) предложили глупую версию о том, что это сделали украинцы. Абсурд! Нет никаких доказательств в пользу этого», — сказал он.

Риттер подчеркнул, что заявления о причастности украинского полковника Рома Червинского, которого газета The Washington Post назвала координатором атаки на газопроводы, ничего не доказывает. По мнению экс-разведчика, теракт на объектах энергетической инфраструктуры был спланирован президентом США Джо Байденом.

Американские власти обрекли Европу на холодную зиму, поэтому ЦРУ пытается переложить вину на Киев, добавил Риттер.

Ранее, 13 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на заинтересованность и участие Киева в диверсии на «Северном потоке». Он подчеркнул, что итоги расследования нужно сделать публичными, а виновных наказать.

11 ноября газета The Washington Post написала, что Червинский являлся координатором операции по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» (СП).

5 октября 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что подрыв «Северных потоков» — это международный терроризм. По словам главы государства, виновных в подрыве газопроводов следует искать среди заинтересованных лиц, в числе которых может быть американский поставщик энергоносителей на европейский рынок.

Кроме того, версию о причастности Украины к теракту на «Северных потоках» в марте 2023 года выдвинула газета The New York Times (NYT). В материале, написанном со слов источников в виде официальных лиц США, в качестве доказательства приводилась позиция Киева, согласно которой реализация российского проекта — это угроза национальной безопасности страны.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года опубликовал статью, в которой заявил о причастности США к диверсии. В сентябре Херш опубликовал новую статью под названием «Год лжи о «Северном потоке», в которой со ссылкой на источники заявил о приказе Байдена заминировать газопроводы. О планах американцев, по словам журналиста, также знал канцлер Германии Олаф Шольц.