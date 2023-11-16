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Заммэра Москвы Сергунина рассказала о кружках и секциях в столичных парках

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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В московских парках культуры и отдыха открыто около 500 кружков и секций, в которых регулярно проходят познавательные, творческие и спортивные занятия, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Для посетителей парков проводят групповые занятия по 400 направлениям, в том числе по истории, естественным наукам и иностранным языкам. Самых маленьких приглашают в кружки, где можно рисовать и делать аппликации, а гостей постарше ждут на лекциях по культурологии и танцевальных мастер-классах», — отметила вице-мэр.

Так, в Измайловском парке до 24 декабря будет работать кружок «Увлекательная наука» — на занятиях ребята старше пяти лет проводят опыты по химии и физике. А в лектории на главной площади парка «Кузьминки» каждый четверг отрывается секция «Культура повседневности». Здесь ребятам старше восьми лет рассказывают, откуда взялись привычные уже вещи, например, одежда.

В парке «Северное Тушино» каждое воскресенье проходят занятия в экомастерской для детей от шести лет: участники мастерят поделки из природных материалов, гуляют и посещают встречи клуба «Юный эколог».

В музее-заповеднике «Царицыно» открылся клуб «Верните мне мой XVIII век». Подростков здесь знакомят с идеями, философией и атмосферой эпохи Просвещения.

Также в парках можно посетить занятия по иностранным языкам. Например, в детском парке имени Н.Н. Прямикова открыт кружок итальянского языка, а в парке «Фили» предлагают посетить занятия по китайскому языку. Участники изучают иероглифы, учатся произносить фразы и осваивают схемы построения диалогов.

В усадьбе Воронцово каждую неделю проходят встречи разговорного клуба по английскому языку. Его участники — подростки от 16 лет и взрослые с базовым уровнем знания языка — обсуждают самые разные темы: культуру, музыку, моду, гастрономию, природу, литературу. Они разгадывают ребусы и загадки, играют в настольные игры, смотрят видео на иностранном языке.

Большинство кружков можно посещать бесплатно по предварительной записи.

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