В центре Москвы открылась новая штаб-квартира «Тинькофф»

В Москве, на Грузинском Валу, открылась новая штаб-квартира «Тинькофф», созданная по концепции «город в городе». Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«На ее территории помимо рабочих мест в формате гибкого офиса расположатся также медицинская клиника, кафе и рестораны, салон красоты, дом быта», — отметили в компании.

Штаб-квартира Tinkoff Space в Москве расположилась в бизнес-центре AFI Square. Компания заняла две высотные башни Б1 и Б2 общей площадью 90 тыс. кв. м.

По словам председателя правления «Тинькофф» Станислава Близнюка, количество сотрудников компании активно растет. «Сегодня с нами уже более 70 тыс. тинькоффцев, которые горят своим делом и запускают проекты, меняющие рынок и задающие новые тренды», — отметил он.

Близнюк добавил, что в новом Tinkoff Space «выстроен идеальный баланс между работой и обычной жизнью с возможностью пользоваться всей инфраструктурой в самом офисе».

Рабочие зоны включают опенспейсы, пространство в которых организуются под разные задачи. На всех этажах есть групповые и индивидуальные переговорные комнаты с шумоподавлением. На столах в опенспейсах есть навигация для бронирования места.

На кровле одной из башен находится веранда площадью 800 кв. м с панорамным видом на Москву для работы в хорошую погоду. Летом там планируется проводить кинопоказы, лекции и занятия йогой, а зимой — обустроить каток.

На территории штаб-квартиры расположены зоны для отдыха. Сотрудники могут воспользоваться спортзалом, где есть пространства для различных групповых занятий: бокса, сайклинга, танцев, а также тренажерный зал. Кроме того, в офисе предусмотрены массажный кабинет, комнаты для медитаций и зоны с настольными играми.

В помещениях установлено оборудование зонального контроля чистоты воздуха, а также осветительное оборудование с низким коэффициентом пульсации.