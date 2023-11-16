В Wildberries рассказали о результатах проверки Генпрокуратуры

В ходе проверки Генпрокуратуры Wildberries приняла комплекс мер для соблюдения прав потребителей, сообщили в компании.

Там уточнили, что был скорректирован ряд положений в правилах пользования торговой площадкой. «Они касаются рассмотрения претензий граждан, упрощения отказа от покупки и возврата товаров и других положений, затрагивающих интересы покупателей», — добавили в Wildberries.

Согласно заявлению компании, «возможность компенсации расходов маркетплейсу по возврату товара надлежащего качества сохраняется лишь в отдельных случаях». Речь, например, идет о низкой доле выкупа покупателем. Еще возврат для клиентов может быть платным, если товары перевозятся на значительные расстояния. Также условие распространяется на товары — крупногабаритные, хрупкие, невостребованные у населения, часто подменяемые недобросовестными пользователями платформы в пунктах выдачи.