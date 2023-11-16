DJ Грув рассказал о создании саундтрека к сериалу «Оборотень»

Телеканал РЕН ТВ 26 ноября представит зрителям сериал «Оборотень». Саундтрек к нему написал DJ Грув. 16 ноября музыкант рассказал о проделанной работе.

По словам автора, получилась неоклассика. В композиции в том числе использованы скрипки, барабаны, виолончели.

«Там есть моменты электронные, моменты, записанные гитарами и барабанами, есть несколько скрипок, виолончелей, совмещенная эта история. Музыка под титры сделана не в стиле российских фильмов и сериалов, я старался делать ту музыку, которая не ассоциировалась с грустными нотками, заезженными аранжировками», — сказал он.

Как отметил кинокритик Николай Никулин, придумать музыку, которая отразит атмосферу и философию сериала — настоящее искусство. Звук подчеркивает силу и напор происходящего, добавил DJ Грув.

«Стараешься больше сделать каких-нибудь тем, чтобы обращали внимание на настроение, которое сопровождает, которое музыкальное сопровождение. Однозначно, любая картина была бы скучна, если бы в ней не было музыкального сопровождения, композиторского искусства», — заключил DJ Грув.

Сериал сняла режиссер Анна Курбатова, ранее работавшая в разных жанрах. На главные роли пригласили актеров Дениса Шведова и Максима Щеголева.

По сюжету фильма, персонаж Шведова не отступает перед трудностями. Актер играет роль агента засекреченного подразделения ФСБ. Фильм начинается с того, что главный герой приходит в себя в морге, но не помнит ничего, что произошло до этого.