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DJ Грув рассказал о создании саундтрека к сериалу «Оборотень»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Телеканал РЕН ТВ 26 ноября представит зрителям сериал «Оборотень». Саундтрек к нему написал DJ Грув. 16 ноября музыкант рассказал о проделанной работе.

По словам автора, получилась неоклассика. В композиции в том числе использованы скрипки, барабаны, виолончели.

«Там есть моменты электронные, моменты, записанные гитарами и барабанами, есть несколько скрипок, виолончелей, совмещенная эта история. Музыка под титры сделана не в стиле российских фильмов и сериалов, я старался делать ту музыку, которая не ассоциировалась с грустными нотками, заезженными аранжировками», — сказал он.

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Как отметил кинокритик Николай Никулин, придумать музыку, которая отразит атмосферу и философию сериала — настоящее искусство. Звук подчеркивает силу и напор происходящего, добавил DJ Грув.

«Стараешься больше сделать каких-нибудь тем, чтобы обращали внимание на настроение, которое сопровождает, которое музыкальное сопровождение. Однозначно, любая картина была бы скучна, если бы в ней не было музыкального сопровождения, композиторского искусства», — заключил DJ Грув.

Сериал сняла режиссер Анна Курбатова, ранее работавшая в разных жанрах. На главные роли пригласили актеров Дениса Шведова и Максима Щеголева.

По сюжету фильма, персонаж Шведова не отступает перед трудностями. Актер играет роль агента засекреченного подразделения ФСБ. Фильм начинается с того, что главный герой приходит в себя в морге, но не помнит ничего, что произошло до этого.

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