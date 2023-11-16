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Посол Израиля в США допустил долгое продолжение текущей фазы конфликта в Газе
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Си Цзиньпин призвал США не делать ставку на проигрыш Китая
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МИД КНР назвал слова Байдена о Си ошибочными и безответственными
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Семь человек пострадали в результате теракта на КПП под Иерусалимом
Мир
Мусульманская организация США обвинила Байдена в содействии атаке на Аш-Шифу
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МИД РФ указал Молдавии на невыполнение договоренностей по газу с 2021 года
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Пашинян опроверг увеличение оборонного бюджета Армении из-за Азербайджана
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В МИД РФ заявили о риске разрыва российско-американских отношений
Общество
В Хакасии задержали подозреваемого в использовании рабского труда фермера
Мир
Президент Таджикистана Рахмон посетит Россию 21-22 ноября
Общество
Сергей Собянин заявил, что Москва вошла в топ-10 культурных городов мира
Общество
Суд приговорил Милова к восьми годам тюрьмы за фейки

В Петербурге автобус сбил пост охраны с женщиной

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