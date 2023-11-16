В Хакасии задержали подозреваемого в использовании рабского труда фермера

Директор одного из фермерских хозяйств в Республике Хакасия задержан по подозрению в использовании рабского труда. Об этом 16 ноября сообщил региональный СК.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя. <...> Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного <...> 127.2 УК РФ («Использование рабского труда в отношении двух или более лиц, с применением шантажа, насилия или с угрозой его применения, с изъятием, сокрытием документов, удостоверяющих личность потерпевших»)», — говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, в 2016 году подозреваемый нашел двух мужчин и одну женщину, ведущих асоциальный образ жизни, для выполнения работ на территории его хозяйства. Он обещал регулярно выплачивать им заработную плату, однако вместо этого стал удерживать их, принудительно заставляя работать по 16 часов в сутки и регулярно избивая.

Кроме того, как уточнили в СК, мужчина отобрал у потерпевших личные документы, а за непослушание закрывал в погребе. Использование рабского труда подозреваемым продолжалось на протяжении семи лет.

На данный момент мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие устанавливает все эпизоды преступной деятельности фермера.

В августе ГУ СК по Кабардино-Балкарской Республике задержал шестерых местных жительниц по обвинению в торговле людьми и продаже несовершеннолетних в сексуальное рабство. По данным следствия, они заманивали в Бахрейн девушек от 13 до 17 лет, отбирали у них паспорта и заставляли заниматься проституцией. Одна из девушек умерла.