Число погибших в результате пожара на севере Китая выросло до 19

Число жертв в результате пожара в провинции Шаньси на севере Китая увеличилось до 19. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщило Центральное телевидение Китая в ходе прямой трансляции.

Ранее канал информировал об 11 погибших и 51 пострадавшем.

Спасательные работы в зоне происшествия продолжаются. Причина возгорания выясняется.

Крупный пожар вспыхнул в 6:50 по местному времени (1:50 мск) на угольном предприятии в городе Люйлян. Точное число погибших и пострадавших еще не установлено.