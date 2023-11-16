Как поменять номера автомобиля в 2023 году — что нужно знать

Любой автовладелец может столкнуться с необходимостью смены государственного регистрационного номера (ГРН) — сочетания букв и цифр, которое присваивается транспортному средству при регистрации в ГИБДД. О том, в каких случаях потребуется такая процедура и во сколько она обойдется, читайте в материале «Известий».

Зачем менять номера автомобиля в 2023 году

Причин для замены номеров может быть несколько. Например, при покупке автомобиля из-за границы или в другом регионе России. Согласно закону, ГРН должен быть зарегистрирован в том же субъекте страны, в котором прописан владелец машины. Это облегчает поиск нарушителей.

Приобретая новое авто, водитель может захотеть оставить за собой старые номера. Для этого также потребуется начать процедуру замены ГРН, но она будет отличаться от стандартной.

Еще одна частая причина замены номеров — утеря государственного регистрационного знака (ГРЗ). Это металлическая табличка, на которой напечатан ГРН. Без нее водитель не может пользоваться своим транспортным средством, поэтому прежде, чем снова садиться за руль, придется дождаться изготовления новых номеров. Это касается и случаев, когда ГРЗ пришел в негодность из-за аварии или изношенности. Согласно закону, номера должны хорошо просматриваться с расстояния 20 м. Если они проржавели или сильно деформировались, следует как можно скорее их заменить.

Помимо этого, автовладелец может поменять номера по своему желанию, например, если ему не нравится сочетание букв и цифр. Делать это можно сколько угодно раз, закон не устанавливает ограничений на количество подобных процедур. Однако за каждую замену ГРН придется заплатить пошлину.

Как поменять номера автомобиля в 2023 году

Государственный регистрационный номер является собственностью государства. Он назначается случайным образом, поэтому водитель не может знать заранее, какое сочетание букв и цифр ему достанется.

Возможность приобрести номера с определенной последовательностью символов законом не предусмотрена. Однако автовладелец имеет право перенести уже зарегистрированный на него ГРН на новую машину. Также существует возможность поменяться номерами с другим водителем, однако это сложная и в некоторых случаях рискованная процедура.

Поменять номера на случайные нетрудно. Для этого потребуется зайти в личный кабинет на «Госуслугах» и найти раздел «Авто, права, транспорт». Затем нужно открыть вкладку «Регистрация транспортного средства» и найти в ней услугу по изменению регистрационных данных. После этого останется только заполнить все поля, заплатить госпошлину и в назначенный день прийти за новыми номерами в отделение ГИБДД. С собой необходимо взять старый ГРЗ, СТС и ПТС.

Чтобы получить номера с другого автомобиля, придется заключить договор купли-продажи с его владельцем. После того как машина будет зарегистрирована на нового собственника, ее нужно продать обратно второму участнику сделки, при этом оставив ГРН за собой. Однако такая схема сложна и затратна, кроме того, существует высокая вероятность столкновения с мошенниками.

Для восстановления утерянного или поврежденного ГРЗ нужно подать соответствующее заявление через «Госуслуги». При этом не придется перерегистрировать автомобиль, и номера останутся прежними. Однако за выдачу нового ГРЗ придется заплатить госпошлину.

Как сохранить старый номер после продажи автомобиля в 2023 году

Закон предоставляет автовладельцам возможность сохранить за собой старые номера при продаже машины. Для этого перед совершением сделки водитель должен снять ГРЗ с транспортного средства и передать его на хранение в ГИБДД. Затем необходимо заменить ГРН на автомобиле и передать его покупателю уже с новыми номерами.

После этого следует в течение года (максимальный срок хранения ГРЗ) зарегистрировать новое транспортное средство. Во время заполнения заявления нужно указать, что водитель не нуждается в новых номерных знаках и хочет оставить старый ГРН. Авто будет поставлено на учет с привычными номерами.

Сколько стоит замена номеров автомобиля в 2023 году

Любые манипуляции с заменой автомобильных номеров производятся после оплаты госпошлины. Так, при регистрации нового ГРН владельцу машины придется заплатить 2 тыс. рублей за выдачу номеров, 350 рублей за внесение изменений в ПТС и еще 500 рублей за новое свидетельство о регистрации.

В случае утери ГРЗ потребуется заплатить только за замену номеров — 2 тыс. рублей.

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