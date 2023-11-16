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Финансист Ойгман: израильские банки запустили сегрегацию ценных бумаг россиян

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Банки Израиля из-за предписания бельгийского депозитария Euroclear начали обособлять счета с ценными бумагами, принадлежащие российским гражданам или российским налоговым резидентам. Об этом 16 ноября рассказал финансист Марк Ойгман.

«По нашей информации, в большинстве израильских крупных банков уже предприняли шаги по блокировке активов (россиян. — Ред.)», — сказал он в беседе с РБК.

Речь идет о сегрегации активов, учет которых ведется через Euroclear. При этом не исключается, что к мерам может присоединиться и люксембургский Clearstream.

Ойгман уточнил, что под сегрегацию подпадают даже те российские инвесторы, у которых есть гражданство Израиля. Некоторые уже успели продать всё возможное, чтобы не попасть под нее, добавил он.

Требование компании Euroclear, специализирующейся на расчетах по сделкам с ценными бумагами, вступило в силу 13 ноября.

Макет санкций: как Россия отреагирует на новые ограничения ЕС
Что может включать 12-й пакет рестрикций и каковы риски для европейских стран

Накануне чешское правительство одобрило заморозку госсобственности РФ в стране. Согласно решению чешских властей, Россия не сможет распоряжаться принадлежащей ей в стране недвижимостью.

В тот же день издание Bloomberg сообщило, что в 12-м пакете антироссийских санкций Евросоюз хочет запретить экспорт станков и деталей машин, а также химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели и серводвигатели для дронов. Кроме того, под ограничения могут попасть российские алмазы.

Тогда же глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что в 12-м пакете санкций предлагается ввести ограничения против 120 юридических и физических лиц Российской Федерации. Предложения о листинге включают представителей российского военного, оборонного и IT-сектора, а также других важных экономических операторов.

8 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Евросоюз из-за санкций против России потерял минимум €250 млрд за последние полтора года. Количество секционных ограничений в отношении РФ превысило более 17 тыс., добавил министр.

12 сентября Всемирная торговая организация опубликовала отчет, который подтверждает негативное влияние рестрикций против России на экономику большинства стран мира. Страны с высоким уровнем интеграции неминуемо теряют часть своего состояния.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой было объявлено 24 февраля 2022 года.

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