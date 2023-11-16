Матвиенко заявила о невозможности поссорить РФ и Центральную Азию

США и Европа пытаются вбить клин между Россией и странами Центральной Азии, но никому не удастся это сделать. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым на полях осенней сессии межпарламентской ассамблеи стран Содружества Независимых Государств (СНГ) 16 ноября.

«Мы хорошо знаем, что и Америка, и Европа пытаются вбить клин между Россией и государствами Центральной Азии, прилагают для этого огромные усилия. Но я думаю, никому не удастся это сделать. Потому что действительно нас связывает очень многое, чем мы дорожим», — сказала она.

Также политик поблагодарила Жапарова за возможность личной встречи, отметив его приверженность «развитию стратегического партнерства».

Делегация Совета Федерации во главе со спикером прибыла в Киргизию накануне.

В конце октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в резиденцию «Ала-Арча» в Бишкеке, где проходили мероприятия по линии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В ходе заседания премьер-министров стран, участвующих в объединении, Мишустин отметил, что товарооборот России с государствами ШОС в прошлом году увеличился более чем на треть и достиг рекордной отметки почти в 18,5 трлн рублей.

До этого, 12 октября, российский президент Владимир Путин прилетел в Бишкек. Там он принял участие в заседании Совета глав государств СНГ, провел несколько двусторонних встреч.

Также Путин посетил авиабазу Кант. Он указал на существенный вклад базы в безопасность региона, отметив, что наличие российской базы в Киргизии помогает в борьбе с «такими острыми вызовами и угрозами, как терроризм, экстремизм, наркотрафик и оргпреступность».

По итогам поездки президент указал на искажение действительности западными СМИ, сообщающих о том, что российская авиабаза опустела.