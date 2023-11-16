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Совбез ООН призвал объявить гуманитарные паузы в боевых действиях в секторе Газа

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Совет безопасности (СБ) ООН 15 ноября принял резолюцию Мальты с призывом к гуманитарным паузам в секторе Газа «на достаточное количество дней». Об этом орган организации заявил 15 ноября в соцсети X (бывш. Twitter).

За принятие резолюции проголосовали 12 стран. Воздержались США, Великобритания и Россия, так как поправка, предложенная РФ в качестве дополнения к резолюции, была отклонена Совбезом.

«Совет Безопасности принимает резолюцию, призывающую к срочным и расширенным гуманитарным паузам и коридорам по всей территории Газы», — сказано в сообщении.

Данный документ предполагает освобождение всех заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС и другими группировками.

Текст резолюции также указывает на необходимость обеспечения безопасности для мирного населения, особое внимание уделено защите детей.

В документе идет речь и о скорейшей «эвакуации больных или пострадавших детей и их опекунов. Также есть пункт о «поисково-спасательных работах, в том числе пропавших детей, в поврежденных и разрушенных зданиях».

Резолюция направлена на важность координации, гуманитарных уведомлений и механизмов деконфликтации, а также на воспрепятствовании лишению жителей сектора Газа гуманитарной помощи.

Как отмечается, в тексте отсутствует осуждение палестинской группировки ХАМАС и действий Израиля. В резолюции также нет призыва к прекращению огня.

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Совбез ООН 15 ноября не принял поправку РФ к проекту резолюции Мальты, которая призывала к немедленному гуманитарному перемирию в секторе Газа.

10 ноября стало известно о заседании Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Как отмечалось, в октябре СБ ООН не смог принять ни один из четырех проектов резолюции по палестино-израильскому конфликту. «Десятка» непостоянных членов Совбеза приняла решение разработать собственный документ.

25 октября СБ ООН отклонил российский проект ближневосточной резолюции, который учитывал элементы непринятого на предшествовавшей неделе проекта Бразилии. За ее принятие выступили четыре страны, девять воздержались. По словам постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, члены СБ не нашли смелости проявить стратегическую мудрость.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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