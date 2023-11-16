Шесть полицейских пострадали во время протеста в Вашингтоне
Шесть полицейских пострадали во время протеста в Вашингтоне, митингующие требовали прекращения огня на Ближнем Востоке, 16 ноября сообщил портал Axios.
Правоохранители получили травмы, «начиная от небольших порезов до ожогов от перцового баллончика и ударов кулаками».
Всего в протестах участвовало порядка 150 человек, задержано около десяти.
Митинг прошел у здания Капитолия. Политиков эвакуировали из штаб-квартиры национального комитета Демократической партии и офисных зданий палаты представителей. После этого работа законодателей была прекращена, а входы в здания закрыты.
Ранее, 14 ноября, в Сан-Франциско (штат Калифорния) также прошла демонстрация в поддержку Палестины. Как рассказал корреспондент «Известий» Николай Мастеров, участники митинга требовали прекращения огня и открытия гуманитарных коридоров в Газе.
Одновременно в Вашингтоне состоялся многотысячный марш в поддержку Израиля. «Марш за Израиль» стартовал от монумента Джорджу Вашингтону и здания Капитолия. Множество участников мероприятия были одеты в цвета флага Израиля.
Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа и вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
Палестинцы хотят вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями и создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме.