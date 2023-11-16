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МИД КНР заявил о стратегическом значении саммита Байдена и Си Цзиньпина

Глава МИД КНР Ван И: саммит Байдена и Си Цзиньпина имеет стратегическое значение
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Фото: Global Look Press/Ding Lin
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Встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина имеет стратегическое значение, заявил 16 ноября на пресс-конференции по итогам встречи министр иностранных дел Китая Ван И.

«Можно сказать, что и с точки зрения уникальности организации, и с точки зрения степени внимания и со стороны Китая и США, и со стороны международного сообщества, и с точки зрения важности самого саммита он имеет стратегическое значение и далеко идущие последствия», — приводит его слова Центральное телевидение Китая.

По словам министра, переговоры лидеров двух стран станут важной вехой в истории китайско-американских отношений и важным событием в сегодняшних международных отношениях.

Кроме того, Ван И указал на то, что Си Цзиньпин и Байден наметили план для реализации стабильного развития китайско-американских отношений.

«Главы двух государств в атмосфере взаимного уважения обменялись мнениями по стратегическим, общим и направленным вопросам, касающимся китайско-американских отношений, а также по основным вопросам, касающимся мира и развития во всем мире», — сказал он.

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Ранее, 15 ноября, сообщалось, что двусторонняя встреча Байдена и Си Цзиньпина завершилась, продлившись около двух с половиной часов. Она проходила в Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Байден отметил, что встреча дает надежду на восстановление «нормального курса». Он подчеркнул, что конкуренция между странами всегда будет существовать, но Вашингтон намерен сохранять отношения и не допустить перехода в конфликт. На это Си Цзиньпин указал, что встреча имеет большое значение для внешней политики.

Также во время переговоров лидеры США и КНР договорились о сотрудничестве в сфере разработки и изучения искусственного интеллекта. Кроме того, главы государств приняли решение «восстановить связи на высоком уровне между двумя вооруженными силами на основе равенства и уважения».

Помимо этого, Си Цзиньпин призвал США прекратить поставку вооружения для Тайваня и поддержать «неизбежное мирное воссоединение» КНР с островом. По его словам, вопрос о статусе Тайваня неизменно занимает особое место в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами.

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