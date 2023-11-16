Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский заявил о необходимости завершения конфликта с РФ вместо его заморозки
Мир
Число прошедших 15 ноября КПП «Рафах» граждан России составило 107
Мир
Си Цзиньпин призвал США поддержать мирное воссоединение Китая с Тайванем
Культура
В Москве показали первую ретроспективу советского абстракциониста Михнова-Войтенко
Мир
Байден заявил о достижении «реального прогресса» на переговорах с Си Цзиньпином
Армия
«Известия» побывали в мастерской по производству роботов-пулеметчиков в зоне СВО
Армия
Экипажи Т-90М уничтожили укрепления ВСУ на запорожском направлении
Мир
Байден в очередной раз назвал Си Цзиньпина диктатором
Происшествия
По факту ДТП со школьным автобусом в Приморье возбуждено уголовное дело
Спорт
Медведев обыграл Зверева и досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
Мир
МЧС РФ доставит 21 т гуманитарной помощи населению сектора Газа
Мир
Байден на встрече с Си Цзиньпином заявил о необходимости не допускать конфликта
Армия
Десант ВС РФ ликвидировал опорный пункт ВСУ на запорожском направлении

Конгрессмен поддержал расследование против Байдена по делу о коррупции

Fox News: конгрессмен США поддержал расследование против Байдена по делу о коррупции
0
Фото: Global Look Press/news.ru/Pogiba Aleksandra
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон высказался в пользу продолжения расследования коррупционных махинаций президента США Джо Байдена и указал, что дело может завершиться импичментом. Об этом сообщил канал Fox News со ссылкой на заявление законодателя в среду, 15 ноября.

«На данном этапе наше расследование по импичменту уже выявило коррупционный характер действий президентской семьи, а также то, что президент и представители Белого дома неоднократно лгали относительно его вовлеченности в деловые операции родственников», — рассказал Джонсон.

По его словам, в деле упоминаются десятки миллионов долларов, которые попадали в руки действующего американского президента через запутанные пути подставных компаний, принадлежащих родственникам и доверенным лицам Байдена.

Конгрессмен высказал мнение, что следующим шагом в расследовании должен стать вызов свидетелей, которые смогут подтвердить финансовые махинации американского лидера.

«По мере того как мы движемся к поворотной точке в этом ключевом расследовании, (проводящие его конгрессмены. — Ред.) могут рассчитывать на мою полную и непоколебимую поддержку», — заявил Джонсон.

Пойти на отставку: к чему приведет запуск импичмента Байдену
И как дело о коррупции может сократить его шансы на переизбрание

Ранее, 4 ноября, бывший американский лидер Дональд Трамп во время своего выступления перед избирателями заявил, что из-за политики Байдена другие страны относятся к Соединенным Штатам как к маленьким детям. Политик сравнил действующего президента с шестилетним ребенком и обвинил в некомпетентности на посту. По его словам, неспособность Байдена занимать президентскую должность доказывается в том числе его коррупционным прошлым. Трамп заявил, что действующий лидер США уже давно скомпрометирован.

До этого, 12 сентября, комитет палаты представителей, после того как руководство Республиканской партии обвинило американского лидера в злоупотреблении властью и коррупции, запустил официальное расследование в рамках процедуры импичмента в отношении Байдена. Как тогда отметил бывший спикер нижней палаты конгресса Кевин Маккарти, американцам стало известно о лжи президента США относительно бизнеса членов его семьи.

При этом сам Байден позднее указал, что Республиканская партия запускает соответствующую процедуру, чтобы остановить работу правительства Соединенных Штатов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023