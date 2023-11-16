Конгрессмен поддержал расследование против Байдена по делу о коррупции

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон высказался в пользу продолжения расследования коррупционных махинаций президента США Джо Байдена и указал, что дело может завершиться импичментом. Об этом сообщил канал Fox News со ссылкой на заявление законодателя в среду, 15 ноября.

«На данном этапе наше расследование по импичменту уже выявило коррупционный характер действий президентской семьи, а также то, что президент и представители Белого дома неоднократно лгали относительно его вовлеченности в деловые операции родственников», — рассказал Джонсон.

По его словам, в деле упоминаются десятки миллионов долларов, которые попадали в руки действующего американского президента через запутанные пути подставных компаний, принадлежащих родственникам и доверенным лицам Байдена.

Конгрессмен высказал мнение, что следующим шагом в расследовании должен стать вызов свидетелей, которые смогут подтвердить финансовые махинации американского лидера.

«По мере того как мы движемся к поворотной точке в этом ключевом расследовании, (проводящие его конгрессмены. — Ред.) могут рассчитывать на мою полную и непоколебимую поддержку», — заявил Джонсон.

Ранее, 4 ноября, бывший американский лидер Дональд Трамп во время своего выступления перед избирателями заявил, что из-за политики Байдена другие страны относятся к Соединенным Штатам как к маленьким детям. Политик сравнил действующего президента с шестилетним ребенком и обвинил в некомпетентности на посту. По его словам, неспособность Байдена занимать президентскую должность доказывается в том числе его коррупционным прошлым. Трамп заявил, что действующий лидер США уже давно скомпрометирован.

До этого, 12 сентября, комитет палаты представителей, после того как руководство Республиканской партии обвинило американского лидера в злоупотреблении властью и коррупции, запустил официальное расследование в рамках процедуры импичмента в отношении Байдена. Как тогда отметил бывший спикер нижней палаты конгресса Кевин Маккарти, американцам стало известно о лжи президента США относительно бизнеса членов его семьи.

При этом сам Байден позднее указал, что Республиканская партия запускает соответствующую процедуру, чтобы остановить работу правительства Соединенных Штатов.