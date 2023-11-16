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Старовойт сообщил об обстреле ВСУ Суджанского района Курской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Губернатор Курской области Роман Старовойт 16 ноября сообщил об обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории Суджанского района.

«Со стороны Украины реактивными снарядами обстрелян Суджанский район. Прилеты зафиксированы вблизи села Мартыновка. К счастью, пострадавших нет. Для уточнения информации о разрушениях проводится подомовой обход», — написал он в Telegram-канале.

По словам губернатора, после обстрела ВСУ в населенных пунктах Мартыновка, Черкасское Поречное и Казачья Локня отсутствует электроснабжение. Восстановительные работы начнутся, как только обстановка будет безопасной.

Суджанский район расположен на границе с Сумской областью Украины.

Ранее, 9 ноября, беспилотник ВСУ сбросил три кассетных боеприпаса на маслодельный завод в городе Суджа Курской области. В результате атаки получило повреждения подземное хранилище продуктов.

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Старовойт тогда призвал граждан не приближаться к обломкам беспилотников и сообщать о любых подозрительных находках в правоохранительные органы, отметила «Газета.Ru».

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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