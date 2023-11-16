Старовойт сообщил об обстреле ВСУ Суджанского района Курской области
Губернатор Курской области Роман Старовойт 16 ноября сообщил об обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории Суджанского района.
«Со стороны Украины реактивными снарядами обстрелян Суджанский район. Прилеты зафиксированы вблизи села Мартыновка. К счастью, пострадавших нет. Для уточнения информации о разрушениях проводится подомовой обход», — написал он в Telegram-канале.
По словам губернатора, после обстрела ВСУ в населенных пунктах Мартыновка, Черкасское Поречное и Казачья Локня отсутствует электроснабжение. Восстановительные работы начнутся, как только обстановка будет безопасной.
Суджанский район расположен на границе с Сумской областью Украины.
Ранее, 9 ноября, беспилотник ВСУ сбросил три кассетных боеприпаса на маслодельный завод в городе Суджа Курской области. В результате атаки получило повреждения подземное хранилище продуктов.
Старовойт тогда призвал граждан не приближаться к обломкам беспилотников и сообщать о любых подозрительных находках в правоохранительные органы, отметила «Газета.Ru».
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.