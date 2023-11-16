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Врач прокомментировал состояние пострадавших в ДТП со школьным автобусом детей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Из восьми детей, пострадавших в ДТП с участием школьного автобуса, в настоящий момент госпитализирован только один ребенок. Об этом 16 ноября сообщил заместитель главного врача по хирургической помощи Владивостокской клинической больницы № 2 Константин Швед.

«Три ребенка были направлены на амбулаторное лечение, а одного мы положили с черепно-мозговой травмой и с ушибами конечностей», — пояснил он.

Врач добавил, что сегодня, 16 ноября, в больницу будут доставлены еще четыре пострадавших ребенка. Они также будут обследованы и госпитализированы, если для этого будут показания.

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О ДТП со школьным автобусом в Приморском крае стало известно ранее в этот день. На момент аварии в нем находились 14 детей, из которых восемь пострадали. По предварительной информации, 66-летний водитель автобуса не справился с управлением и совершил съезд в кювет. Обстоятельства аварии выясняются.

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